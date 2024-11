La Polizia di Stato di Catania ha arrestato un uomo di 33 anni, residente in provincia, trovato in possesso di una grande quantità di materiale pedopornografico. L’operazione, condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale (COSC) di Catania, si inserisce nell’ambito delle attività di tutela dei minori e delle fasce deboli. L’indagine è scaturita da segnalazioni relative a presunti incontri sessuali, a scopo di lucro, tra minori e adulti organizzati attraverso una piattaforma online.

Tre uomini indagati per prostituzione minorile

La Procura Distrettuale di Catania ha delegato al COSC l’approfondimento delle segnalazioni. Le indagini hanno portato all’individuazione di tre uomini, due residenti a Catania e uno in provincia di Ragusa, sospettati di aver avuto incontri a pagamento con minori. A seguito di ciò, sono stati emessi decreti di perquisizione personale e informatica a carico dei tre individui per il reato di prostituzione minorile.

Perquisizioni e scoperta di materiale pedopornografico

Le perquisizioni, eseguite dal personale della Polizia Postale, hanno dato esito positivo. In particolare, su diversi dispositivi informatici in uso a uno dei tre indagati, il trentatreenne poi arrestato, è stata rinvenuta una notevole quantità di video e immagini raffiguranti minori vittime di abusi sessuali. Data l’ingente quantità di materiale pedopornografico sequestrato, si è proceduto all’arresto in flagranza dell’uomo. Il trentatreenne si trova attualmente agli arresti domiciliari.

Like this: Like Loading...