Un giovane di 18 anni è stato arrestato a Catania con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il ragazzo, alla guida di uno scooter senza casco, ha investito un agente di polizia che lo aveva fermato per un controllo. L’episodio si è verificato poco prima delle 23:00 nei pressi della Questura di Catania.

Guida spericolata e resistenza all’arresto

Il giovane, insieme a un amico minorenne, è stato notato mentre eseguiva manovre pericolose tra le auto in coda, proprio davanti alla sede della Questura. Due agenti della Squadra Volanti, in uscita per iniziare il loro servizio di pattuglia, hanno intimato l’alt al giovane. Invece di fermarsi, il 18enne ha accelerato ripetutamente nel tentativo di fuggire, mostrando un atteggiamento di sfida nei confronti delle forze dell’ordine.

L’investimento del poliziotto e l’arresto

Nonostante i ripetuti tentativi di fermarlo, il giovane ha continuato la sua fuga spericolata, investendo uno dei due agenti. Nonostante le ferite riportate, il poliziotto è riuscito ad aggrapparsi allo scooter, inseguendo il fuggitivo per alcuni metri fino a quando il 18enne ha perso il controllo del mezzo, finendo a terra insieme al passeggero. Fortunatamente, nessuno dei due ha riportato lesioni gravi a seguito della caduta.

Droga, infrazioni stradali e conseguenze legali

I due giovani sono stati condotti in Questura per ulteriori accertamenti. Il conducente è stato trovato in possesso di marijuana ed è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti. Oltre all’arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, gli sono state contestate numerose infrazioni al Codice della Strada, tra cui la guida senza casco e la guida sotto l’effetto di stupefacenti. Il suo scooter è stato sottoposto a fermo amministrativo e la sua patente è stata ritirata per 15 giorni. Il passeggero minorenne, anch’egli senza casco, è stato affidato ai genitori, ai quali sono state contestate le relative infrazioni. Il poliziotto investito ha riportato una ferita lacero-contusa alla gamba, che ha richiesto alcuni punti di sutura. Il 18enne è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria

