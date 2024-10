I Carabinieri della Stazione di Castellammare del Golfo hanno arrestato un 37enne del posto per il reato di furto aggravato. I militari, durante un servizio perlustrativo notturno, nel transitare nella centralissima via Crispi hanno notato il 37enne che correva per le vie del centro con il volto travisato. Dopo un breve inseguimento l’uomo veniva fermato e trovato in possesso di circa 270 euro presumibilmente asportati poco prima dai distributori di un coffe service, che è risultato essere stato danneggiato e ripulito del denaro contenuto.

Perquisizione e sequestro dell’arma

A seguito della perquisizione personale veniva inoltre recuperato e sottoposto a sequestro un coltello con una lama di 11 cm che l’uomo portava con sé. A seguito dell’udienza di convalida è stata applicata nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Rapine agli anziani, 31enne finisce in manette

La polizia di Stato, insieme ai carabinieri della stazione di Ficarazzi, ha eseguito un’ordinanza cautelare in carcere emessa dal gip di Termini Imerese nei confronti di un palermitano, C.A. di 31 anni, accusato di due rapine ai danni di due anziani tra aprile e giugno.

Prima rapina a bordo di un’auto

Lo scorso 29 aprile il giovane, insieme ad un complice, ha rapinato una donna che viaggiava a bordo della propria autovettura tra le strade del centro storico di Bagheria. Il giovane è sceso dallo scooter guidato dal complice e ha strappato la collana d’oro alla donna.

Seconda rapina con vittima un anziano

Il 3 giugno ha preso di mira un anziano che passeggiava con il cagnolino. Lo ha avvicinato e gli ha strappato la collana d’oro.

Indagini e arresto

In entrambi i casi, fondamentali sono stati i racconti delle vittime e le immagini dei sistemi di videosorveglianza, grazie alle quali i militari di Ficarazzi sono riusciti a risalire alla targa del motoveicolo utilizzato nel colpo. Il giovane è stato portato nel carcere di Termini Imerese.

Violente rapine in centro a Palermo, arrestati cinque giovanissimi finiti in carcere

I carabinieri della stazione Palermo-Piazza Marina hanno arrestato per rapina e tentata rapina 5 giovanissimi palermitani: un diciannovenne e quattro minorenni, tra cui due ragazzine. I militari, su segnalazione della centrale operativa, sono intervenuti in pieno giorno in via Maqueda, dove era stata segnalata una rapina ai danni di due turisti.

