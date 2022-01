I fatti ricostruiti dalle indagini della polizia

Violenza sessuale e lesioni personali: sono queste le pesantissime accuse di cui deve rispondere un uomo di 53 anni, R.S. di Catania. L’uomo è stato arrestato dal commissariato centrale catanese in seguito all’ordinanza emessa dal gip del tribunale etneo. Il 53enne avrebbe avuto queste condotte nei confronti della moglie, in più gli viene riconosciuto anche il reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della coniuge ed anche della figlia minorenne.

La disperazione della moglie

R.S. è stato rinchiuso nel carcere di piazza Lanza. Il quadro probatorio è venuto fuori dal racconto della moglie dell’uomo arrestato, esasperata e logorata dalle continue violenze e maltrattamenti subiti nel tempo. Per questo si è presentata in commissariato per formalizzare la denuncia. Con la dovuta celerità, instaurando un rapporto di fiducia e collaborazione con le vittime, venivano svolti approfonditi accertamenti di polizia giudiziaria e acquisiti elementi probatori tali da fornire al gip un quadro accusatorio completo sulle condotte del 53enne.

Il quadro di violenze fisiche e psicologiche

In particolar modo è emerso che le vittime, nel corso di questi ultimi anni, sono state oggetto di ingiurie, prevaricazioni, umiliazioni, violenze, aggressioni fisiche e minacce, circostanze queste che hanno reso la vita familiare insostenibile.