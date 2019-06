Da domani all’Asp di Catania potranno essere pagati on line i ticket per le prestazioni sanitarie prenotate con il numero verde 800 55 31 31. La nuova modalità di pagamento è resa possibile grazie alla piattaforma PagoPa: il sistema di pagamenti elettronici realizzato dall’Agenzia per l’Italia digitale (Agid) per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione.

“Vogliamo un’amministrazione snella e moderna – spiega il direttore generale dell’Asp di Catania Maurizio Lanza – che risponda alle esigenze di accessibilità e fruibilità dei servizi da parte dei cittadini. Con questa procedura veniamo incontro alle esigenze dei cittadini e puntiamo inoltre a ridurre le file agli sportelli ticket”.

Per pagare on line il ticket per le prestazioni sanitarie, prenotate tramite CUP, è necessario essere in possesso della ricetta dematerializzata del Servizio sanitario nazionale, cui fa riferimento la prenotazione, e un indirizzo email attivo. Al termine della transazione verrà rilasciata una ricevuta di pagamento da esibire al momento dell’erogazione della prestazione.

La ricevuta, utile ai fini fiscali, recante l’indicazione della prestazione e l’importo corrisposto, sarà inviata successivamente anche all’indirizzo email che l’utente avrà indicato nella piattaforma. Sono due le modalità di pagamento previste da PagoPa: on line: con carta di credito, addebito su c/c bancario e altre forme di pagamento elettronico, o per mezzo dei Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP),scaricando l’avviso da stampare e presentandolo allo sportello. Potranno, inoltre, essere pagati on line i ticket per le prestazioni veterinarie. Sarà infine presto disponibile anche la funzione pagamento on line delle visite e degli esami in libera professione prenotati al CUP Alpi.