per titoli e colloquio

Pubblicato sulla GURI-serie concorsi, n. 44 di mercoledì 5 giugno, l’Avviso di mobilità volontaria per titoli e colloquio tra Aziende ed Enti del S.S.N. con priorità in ambito regionale, per la copertura dei posti di dirigente medico delle sottoelencate discipline:

– psichiatria, 11 posti;

– pediatria, 1 posto;

– ortopedia e traumatologia, 7 posti;

– anatomia patologica, 3 posti;

– medicina trasfusionale, 2 posti;

– igiene, epidemiologia e sanità pubblica, 14 posti;

– medicina interna, 22 posti;

– neuropsichiatria infantile, 7 posti.

«In coerenza con gli atti di programmazione regionale e aziendale – afferma il dr. Giuseppe Giammanco, direttore generale dell’Asp di Catania – facciamo un ulteriore passo in avanti, nel percorso introdotto dal Decreto Madia e fortemente sostenuto dall’assessore Razza per il comparto sanità della nostra Regione, con l’obiettivo di dare maggiore stabilità ai servizi e valorizzare il capitale di risorse professionali che chiede di rientrare in Regione e contribuire al miglioramento del sistema salute del nostro territorio».

Per l’ammissione alla selezione gli aspiranti devono compilare ed inviare l’istanza di partecipazione in via telematica, a pena di esclusione, utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile sul sito internet dell’Azienda (www.aspct.it – sezione bandi di concorso – mobilità). seguendo le relative istruzioni formulate dal sistema informatico.

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione scade alle ore 23.59 del 5 luglio 2018.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O.C. AA.GG. Sviluppo organizzativo e risorse umane, ufficio reclutamento del personale, dell’Azienda sanitaria provinciale, in via S. Maria La Grande, 5, telefonando esclusivamente nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 12.00 alle ore 14.00 ai seguenti numeri: 095.2540335 – 095.2540330 – 095.2540327, ovvero tramite pec al seguente indirizzo: ufficiomobilita@pec.aspct.it.

PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE

Oggi, alle ore 23.59, scadranno i termini per la partecipare alle procedure di stabilizzazione ex art. 20 D.Lgs 75/2017 comma 1 e 2 e già da domani venerdì 8 giugno, gli Uffici saranno a lavoro per concludere in tempi brevi i relativi adempimenti e dare così una soluzione definitiva e positiva sia alle legittime attese del personale sanitario che ha vissuto anni di precariato, sia alle esigenze di programmazione dei servizi. La stabilizzazione del personale consentirà, infatti, di contenere il tetto di spesa per i contratti a tempo determinato e di liberare così risorse per ulteriori investimenti a favore dei cittadini.

PROCEDURE DI MOBILITÀ GIÀ AVVIATE E IN FASE DI ULTIMAZIONE

Sono in corso di completamento le procedure di mobilità volontaria per la copertura di 51 posti di dirigente medico (27 Medicina e chirurgia d’accettazione e urgenza – MCAU; 14 Anestesia e rianimazione, 10 Radiodiagnostica); 27 posti di tecnico della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro; e 115 posti di Operatore socio sanitario (OSS) (avviso pubblicato sulla GURI, serie concorsi, n. 19 del 6 marzo 2018).

ULTERIORI AVVISI DI MOBILITÀ IN GURI ENTRO GIUGNO

Sono già stati pubblicati sulla GURS-serie concorsi n. 7 del 25.05.2018 ulteriori nuove procedure di mobilità che nel corso del corrente mese di giugno saranno pubblicate sulla GURI-serie concorsi, per la copertura di posti di dirigente medico delle seguenti discipline:

– cardiologia, 2 posti;

– gastroenterologia, 2 posti;

– malattie infettive, 2 posti;

– neonatologia, 6 posti;

– oncologia, 3 posti;

– chirurgia generale, 2 posti;

– ginecologia e ostetricia, 7 posti;

– oftalmologia, 2 posti;

– patologia clinica, 6 posti;

– farmacista, 4 posti.