Continua la lotta senza sosta, voluta dal Questore di Catania Mario Della Cioppa, contro i posteggiatori abusivi nei litorali catanesi. Le aree più colpite, infatti, rimangono il centro storico e l’area del litorale della Plaja, zone che attraggono un bacino di automobilisti molto vasto vittime di questi taglieggiatori.

Ieri la Polizia ha sanzionato ben dieci soggetti sorpresi ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo. Molti di questi sono stati fermati nella zona del viale Kennedy, vicino ai stabilimenti balneari dove stazionavano sia di giorno sia di sera poiché affollati dai bagnanti che si intrattenevano per le serate danzanti promosse dagli stessi stabilimenti.

Per alcuni di essi è scattato anche il sequestro dei soldi guadagnati. A D.B.L fermato proprio in viale Kennedy è stata sequestrata la somma 53 euro, a F.V. fermato sempre in viale Kennedy la somma di 19 euro. La Polizia ha anche controllato un locale in via Grassi in cui erano stati segnalati musica ad alto volume e assembramento di persone. Sul posto vi era una festa di compleanno cui partecipavano circa 50 persone senza il rispetto delle prescrizioni previste per evitare il contagio da Covid-19. Inoltre è stato scoperto che i dipendenti del locale erano privi di dispositivi di protezione individuale. Pertanto, il titolare dell’attività è stato sanzionato per il mancato rispetto delle prescrizioni ministeriali e dell’ordinanza sindacale, quindi, si è proceduto alla chiusura del locale per giorni 5.

In arresto anche il catanese Franco Timoniere di 50 anni per evasione dagli arresti domiciliari beccato dentro un locale mentre tentava di nascondersi dietro un pilastro. Si è scoperto che l’uomo in quel momento doveva essere ai arresti domiciliari. La polizia di Stato ha anche denunciato un cittadino gambiano, senza fissa dimora, per spaccio di sostanze stupefacenti che stazionava in via Di Prima, nel quartiere San Berillo vecchio. È stato trovato in possesso di 1,5 grammi di marijuana.