Un bilancio drammatico si è registrato a seguito di un incidente stradale lungo la strada provinciale 134, sul territorio di Motta Sant’Anastasia. Un’auto è finita contro il muro di cinta di un’abitazione per cause ancora in fase di accertamento: a bordo del veicolo c’erano una donna e la sua bambina di appena 15 mesi. Ad avere la peggio è stata proprio la piccola, che ha riportato ferite gravissime. Trasportata d’urgenza all’ospedale Garibaldi di Catania, ogni tentativo di salvarle la vita si è rivelato purtroppo vano. La bambina è deceduta poco dopo il ricovero, lasciando attoniti familiari e l’intera cittadinanza.

Le parole del primo cittadino

A confermare la drammatica notizia è stato il sindaco di Motta, Antonio Bellia, che in un commosso messaggio ha dichiarato: “questa mattina un angelo di appena 15 mesi ha lasciato questa terra. È una tragedia senza parole, che ha travolto una famiglia intera e ha colpito profondamente la nostra comunità. Siamo vicini ai genitori, addolorati e sgomenti per un dolore che nessuno dovrebbe mai provare.”

Indagini in corso

La dinamica dell’impatto è al vaglio delle autorità. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi del 118 e i carabinieri per i rilievi del caso. Si cerca di comprendere se l’auto abbia perso il controllo per un guasto tecnico, una distrazione o una causa esterna.