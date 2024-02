I controlli dei carabinieri, sanzioni per oltre 2000 euro

Controlli dei carabinieri e nuovo giro di vite contro le infrazioni al codice della strada. I militari dell’Arma hanno monitorato le vie principali di Gravina, nel Catanese, controllando il parco comunale Borsellino e le aree dei centri commerciali.

In tale contesto, nella serata, i carabinieri della locale stazione e del N.O.R. della Compagnia di Gravina, supportati dal personale della compagnia di intervento operativo del 12° Reggimento Sicilia, in stretto coordinamento con la centrale operativa, hanno appunto messo in campo un articolato dispositivo di monitoraggio del territorio, organizzato attraverso un attento controllo delle principali arterie stradali e di tutte quelle aree potenzialmente più esposte sotto il profilo della sicurezza.

Controlli e sanzioni per oltre 2000 euro

In particolare, nel corso dei controlli, effettuati anche nei parchi pubblici, gli equipaggi hanno fermato una quarantina di veicoli ed altrettante persone, elevando complessivamente 5 sanzioni al codice della strada (soprattutto mancata revisione periodica, guida senza cinture di sicurezza) per un importo di oltre 2.000 euro, oltre, al sequestro amministrativo di un mezzo a tre ruote.

Sequestrata Apecar ad anziano senza documenti né assicurazione

Riguardo appunto a quest’ultimo caso, i carabinieri hanno controllato in via Carrubella, il conducente di un Apecar Piaggio. E così che un 70enne catanese è stato sorpreso a mentre circolava non solo senza documenti, ma addirittura senza aver mai provveduto a stipulare la polizza assicurativa obbligatoria. L’assenza della copertura Rca è un fenomeno diffuso e spesso riscontrato in precedenti controlli dai militari dell’Arma.

In una seconda fase dei servizi, l’attenzione dei militari è stata poi rivolta alle persone sottoposte a restrizioni della libertà personale presso il proprio domicilio. Nel frangente, è stata verificata la presenza in casa di una decina di persone, nella zona di San Giovanni Galermo ed in via Carrubella, trovate tutte regolarmente nei loro rispettivi domicili nei quali scontano le relative pene.