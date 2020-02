dopo la segnalazione fatta da alcuni sub

Ricerche in mare sono in corso da stamattina dopo la segnalazione fatta ieri sera da alcuni sub della presenza di un corpo nel tratto di mare antistante la scogliera di Catania tra la stazione e il porto.

Nelle operazioni sono impegnati mezzi navali della Guardia costiera e sommozzatori dei vigili del fuoco.

Nella zona indicata le ricerche, al momento, hanno dato esito negativo, ma il corpo potrebbe essere stato spostato dalle correnti.

Sempre sulla scogliera di Catania, ma nella zona antistante il centro fieristico de Le Ciminiere, ieri è stato trovato il cadavere in avanzato stato di decomposizione di una donna di 61 anni che era scomparsa di casa il 29 gennaio.

Su questo ritrovamento, che non avrebbe origini dolose, indaga la polizia. I due eventi non risultano collegati tra loro.