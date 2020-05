Beccato un 48enne a Librino nel pomeriggio di ieri

Che Catania contasse tanti amanti del famoso sport statunitense non è certo cosa nota, sta di fatto che non è la prima volta che agenti delle Volanti bloccano e controllano persone nei cui autoveicoli vengono rinvenuti – spesso poste “a portata di mano” – mazze da baseball. Ed è certo anche che il possesso ingiustificato di tali oggetti, alla stessa stregua di bastoni, spranghe di ferro è considerato dalla legge un grave reato, punito con l’arresto da 6 mesi a 2 anni e un’ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

La Polizia di Catania ha beccato un 48enne a Librino nel pomeriggio di ieri. I poliziotti hanno fermato l’uomo alla guida di un’auto sulla quale, a seguito della perquisizione al veicolo, è stata rinvenuta, sotto il sedile del guidatore, una mazza da baseball di legno lunga circa 55 cm, che è stata debitamente sequestrata.

Immediatamente, l’uomo è stato portato in Questura dov’è stato denunciato in stato di libertà.

Nel corso della notte, agenti delle Volanti hanno arrestato Alfio Cunsolo, di 38 anni, per evasione dagli arresti domiciliari. I poliziotti hanno proceduto al controllo dell’uomo mentre si trovava a bordo di un’auto in via della Concordia, nel quartiere San Cristoforo. L’uomo, privo di documenti, ha inizialmente dichiarato le generalità del cugino, ma gli agenti non si sono lasciati ingannare e lo hanno condotto presso il Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica per il suo foto-segnalamento. I poliziotti hanno appurato che si trattava di un uomo sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione di Belpasso. L’uomo è stato arrestato per evasione, e su disposizione del PM di turno, sottoposto alla misura cautelare.