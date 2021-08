Personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano (CT) ha denunciato in stato di libertà un uomo di 67 anni, per essersi reso responsabile del reato di combustione illecita di rifiuti. Infatti, durante il normale svolgimento del controllo del territorio, personale in servizio di Volante, a seguito di segnalazione pervenuta tramite N.U.E, giungeva nei pressi della contrada “Fumata”, dove veniva segnalato un piromane intento ad alimentare un rogo.

Piromane beccato

Il sessantasettenne, infatti, aiutandosi con un rastrello, utilizzava dell’immondizia ivi raccolta per alimentare l’incendio appiccato dal lui stesso. Gli agenti intervenuti, salvaguardando l’incolumità dell’uomo, lo bloccavano e lo allontanavano dalle fiamme che, a causa delle alte temperature e del vento a favore, stavano diventando sempre più pericolose, arrivando a ridosso della strada statale e di un terreno agricolo di proprietà dello stesso denunciato.

Le giustificazioni

L’uomo dopo essere stato identificato, giustificava il suo gesto asserendo essersi trattato di un goffo tentativo di pulizia della piazzola che era totalmente invasa dall’immondizia. Sul posto, dopo aver richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco per quanto di loro competenza, giungeva anche personale della Polizia Scientifica per i rilievi fotografici.

Appicca fuoco all’auto per ‘nervosismo’, denunciato

Ieri, sempre ad Adrano, agenti del commissariato di polizia hanno denunciato in stato di libertà un 32enne per incendio. L’uomo, per motivi rimasti sconosciuti, ha appiccato il fuoco alla propria autovettura posteggiata in strada. Le fiamme si erano pericolosamente estese a sterpaglia e rifiuti presenti nelle vicinanze. Agli agenti che gli hanno chiesto il motivo del gesto, l’uomo ha risposto di avere agito per “nervosismo”

A Palermo è caccia a due piromani

Roghi di rifiuti anche a Palermo. Vigili del fuoco impegnati nel corso della notte a spegnere ancora fiamme nei cassonetti a Palermo. Più volte i pompieri sono andati nel quartiere Borgo Nuovo in piazzale Pirandello e Largo Castronovo per spegnere i roghi appiccati alla catasta di rifiuti.

Alcuni residenti nel cuore della notte segnalavano la presenza di due ragazzini a bordo di uno scooter e con una tanica di benzina che avrebbero appiccato gli incendi. Sono in corso le ricerche dei due da parte delle forze dell’ordine. Si stanno cercando di acquisire le immagini di qualche sistema di videosorveglianza presente nella zona. Incendi di rifiuti anche in via Messina Marine.