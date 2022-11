Per i medici il piccolo è "in condizioni critiche"

Drammatico incidente domestico ad un bambino di appena 10 mesi ustionato dall’olio bollente di una friggitrice.

L’incidente domestico

L’incidente è avvenuto nella Sicilia centrale. Il bambino di 10 mesi, per motivi ancora da accertare, è rimasto ustionato con olio bollente caduto dalla friggitrice. Per i medici il piccolo è “in condizioni critiche”. L’incidente domestico è avvenuto nell’abitazione della famiglia del bambino a Catenanuova, nell’Ennese.

Trasportato in elisoccorso

Il bambino è stato prelevato con elicottero del 118 decollato dall’ospedale di Caltanissetta e portato al pronto soccorso pediatrico del Cannizzaro di Catania, dove è operativo il centro grandi ustionati. Qui è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Sarà ricoverato nel reparto di Terapia intensiva pediatrica del Garibaldi Nesima.

Altre tragedia riguardano bambini nelle ultime ore in Sicilia

Sono ore drammatiche per i bambini siciliani. Appena ieri un altro bimbo di poco meno di un anno è stato portato all’ospedale di Villa Sofia. I medici al pronto soccorso non hanno potuto fare altro che constatare la morte. I sanitari hanno chiamato i carabinieri che hanno cercato di ricostruire quanto successo.

Così i militari del comando provinciale di Palermo sono andati in via Del Bersagliere dove abita la famiglia per cercare di comprendere cosa sia successo.

E’ stato accertato che i genitori avevano chiesto soccorso ai sanitari del 118, ma dopo alcuni minuti hanno revocato l’intervento e trasportato il piccolo in auto al pronto soccorso.

Il bimbo aveva difficoltà respiratorie. E’ arrivato morto in ospedale. Si attende il medico legale per accertare le cause del decesso. Non è ancora stato deciso se sarà eseguita o meno l’autopsia.

Inchiesta suo decesso di un’altra neonata

Sempre oggi, poi, la Procura di Catania ha disposto l’autopsia su un’altra neonata deceduta l’11 agosto scorso nell’ospedale Cannizzaro e risultata positiva ad alcuni batteri, come Staphylococcus Epidermidis, Enterobacteriaceae e Kpc Carbapenem Resistant. L’incarico al medico legale sarà conferito lunedì prossimo.

Indagati 11 medici

Il sostituto procuratore Fabio Salvatore Platania ha fatto notificare l’avviso di accertamenti tecnici non ripetibili, oltre che alle parti offese, i genitori e i quattro nonni della neonata assistiti dallo studio legale 3A, anche a 11 medici del reparto di Neonatologia dell’unità di terapia intensiva neonatale iscritti nel registro degli indagati, anche come atto dovuto per dare loro modo di nominare eventuali periti di parte.