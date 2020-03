Proseguono i controlli interforze a Catania nelle aree di Corso Italia, tra la piazza Verga e la via Martino Cilestri , e di piazza Europa, tra la via Martino Cilestri e la medesima piazza. In tutto sono state contestate 74 infrazioni al Codice della strada, delle quali 59 per l’irregolare sosta dei veicoli e non sono mancati 3 veicoli sequestrati per la mancata copertura assicurativa.

Grazie all’intervento delle Volanti, infatti, sono sanzionati inoltre, due posteggiatori abusivi in Piazza Giovanni Verga e in viale Alcide de Gasperi. Ai due sono stati sequestrati i guadagni del giorno.

In Piazza Mancini Battaglia, un altro parcheggiatore dello Zimbawe, ha voluto “accorciare i tempi” procurandosi, durante il controllo degli uomini della Volante, una denuncia per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di dare indicazioni sulla propria identità personale. Ai poliziotti che gli hanno chiesto i documenti, infatti, l’uomo ha risposto con reticenza, opponendo un’energica resistenza fisica al controllo. Condotto in Questura e indagato, è stato sanzionato amministrativamente per l’illecita attività.