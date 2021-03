L'INTERVENTO DI GUARDIA COSTIERA E POLIZIA MUNICIPALE

Un team ispettivo della Guardia Costiera etnea, con la collaborazione del personale della Polizia Locale – Commerciale Annonaria del Comune di Catania e dei medici veterinari dell’Azienda Sanitaria Provinciale, ha ispezionato lo storico mercato della Pescheria, nei pressi di piazza Duomo, a Catania. Dai controlli è emerso che un ambulante è risultato abusivo: esercitava l’attività di vendita senza possedere le autorizzazioni previste. E’ stato sanzionato e l’intero prodotto ittico è stato sequestrato.

Sequestrati 500 kg di pesce ed elevate sanzioni per 14mila euro

Nel corso della verifica ai depositi di stoccaggio dei prodotti ittici presenti nelle vicinanze della pescheria, per uno dei quali è stata disposta la sospensione dell’attività per insussistenza dei requisiti igienico-sanitari, nonché la distruzione del pescato conservato. La “task force” ha elevato sanzioni amministrative per 14.000 euro, sequestrando 500 chilogrammi di pescato, privi della prevista documentazione attestante la provenienza.

Il pesce è stato non idoneo al consumo umano e reimmesso in mare

Del prodotto ittico, la quasi totalità a seguito di visita medico da parte dei veterinari dell’ASP, è stata dichiarata non idonea al consumo umano e destinata alla distruzione. Le murici, meglio note come “muccuni”, ancora vive, sono state reimmesse in mare dal battello veloce A12 della Guardia costiera di Catania.