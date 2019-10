E' accaduto a Catania

Bloccato con sei chili di cocaina. E’ accaduto a Catania. A finire in manette il 37enne Rocco Novella sorpreso dai carabinieri mentre trasportava la droga a bordo della sua auto.

Sottoposto a perquisizione il corriere e l’auto su cui viaggiava, i carabinieri hanno così scoperto lo stupefacente

nascosto sotto il parabrezza, precisamente all’interno del vano motore, cinque panetti di cocaina pura per un totale di sei chilogrammi.

Sono in corso degli approfondimenti investigativi per comprendere il ruolo del corriere nonché il canale di approvvigionamento della droga da parte della criminalità organizzata etnea.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere catanese di Piazza Lanza.