le regole

I carabinieri di Catania spiegano in un video alcuni consigli, forniti dal responsabile artificiere di questo Comando Provinciale, Salvatore Lizzio, sul corretto utilizzo dei fuochi pirotecnici in occasione dell’imminente Capodanno. Le città allo scoccare della mezzanotte si illuminano di botti e fuochi d’artificio. Si tratta di materiale esplodente che molto spesso, se utilizzati in modo sbagliato, possono arrecare danni e ferire chi li utilizza o chi vi assiste.

I consigli dei carabinieri

II carabinieri ricordano che esistono quattro categorie di petardi in base alla potenzialità. Ricordano che devono avere la marcatura CE e acquistati da rivenditori autorizzati. Devono riportare indicazioni in italiano e disposizioni di sicurezza. Il consiglio dei militari è di non tentare di riaccendere i petardi inesplosi e non raccoglierli da terra. I Carabinieri, inoltre, raccomandano di non usare petardi contro abitazioni, beni mobili come automobili, e soprattutto stare attenti a non accenderli in presenza di animali che, in caso di scoppio ravvicinato, potrebbero non solo spaventarli ma anche ferirli anche in maniera grave.

Le raccomandazioni dagli animalisti

I botti di capodanno impauriscono e traumatizzano i nostri amici a quattro zampe. Una notte d’inferno per cani e gatti è quella dell’ultimo giorno dell’anno. Per informare in modo diretto e stringato i proprietari di cani e gatti su come comportarsi per metterli in sicurezza durante la notte di Capodanno, quest’anno l’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) ha realizzato un video-decalogo per evitare morti e ferimenti dei quattro zampe terrorizzati dall’esplosione di botti e petardi. Non è raro che gli animali, impauriti, scappino dai giardini e dai cortili perdendosi o finendo investiti. Animali più anziani o cardiopatici possono morire d’infarto. E anche la fauna selvatica, uccelli e animali dei parchi e dei boschi, spaventata dal frastuono e dalle improvvise luci si disorienta schiantandosi contro alberi, muri, vetrate, cavi elettrici o finendo sotto le auto.