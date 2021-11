Sul bus poche persone

Paura in mattinata su un autobus Amts alimentato a metano

Mezzo messo in sicurezza, sul posto vigili del fuoco e polizia locale

Panico sull’autobus in pieno centro a Catania. Un mezzo Amts alimentato a metano si è incendiato nella tarda mattinata odierna in via Cristoforo Colombo, nei pressi del vecchio Mulino Santa Lucia. Pronto l’intervento dei vigili del fuoco, accorsi sul luogo con una squadra e due autobotti di rincalzo del comando provinciale.

Al momento dell’incendio sul mezzo pubblico si trovavano poche persone che sono state fatte scendere immediatamente dallo stesso autista del veicolo. Evitato, dunque, per fortuna, il peggio.

Automezzo in sicurezza

Spente le fiamme, la squadra dei vigili del fuoco, ha provveduto a mettere in sicurezza il veicolo e verificare che la viabilità potesse riprendere senza rischi per passanti e automobilisti.

Sul posto è intervenuto anche personale della polizia locale.

A fine maggio pullman in fiamme su A19

Tanta paura per i passeggeri di un pullman che è andato in fiamme sulla A19 a fine maggio. Il mezzo della ditta di trasporti Sais stava percorrendo l’autostrada Palermo Catania.

I passeggeri sono rimasti illesi. E’ accaduto nel pomeriggio sull’autostrada Palermo-Catania all’altezza dello svincolo di Ponte Cinque Archi in direzione del capoluogo etneo. L’autista del pullman dopo aver visto del fumo fuoriuscire dal vano motore è riuscito a fermarsi in una piazzola di emergenza, subito dopo lo svincolo di Resuttano e prima di quello di Ponte Cinque Archi, e a far scendere i passeggeri che sono rimasti illesi.

Sul posto assieme alla polstrada del distaccamento di Buonfornello, gli uomini dell’Anas per regolare la circolazione stradale, anche i vigili del fuoco di Caltanissetta e del distaccamento di Petralia Soprana per cercare di spegnere le fiamme che hanno avvolto il mezzo.