Cade dalla scala mentre raccoglie le olive, in ospedale con l’elisoccorso

07/12/2023

Intervento dell’elisoccorso ad Adrano per trasportare d’urgenza un 58enne di Adrano rimasto ferito a seguito di una caduta dalla scala dove era salito per raccogliere olive da un albero.

Si sarebbe spezzato il ramo dove era stata appoggiata la scala causando la rovinosa caduta. È accaduto in contrada Fumata. Allertati i soccorsi sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 della postazione di Bronte con il personale sanitario che ha richiesto l’intervento dell’elicottero che è atterrato nell’elipista di contrada Difesa Luna, resa operativa dai volontari della Protezione Civile, dove il 58enne è stato condotto per essere posizionato all’interno del velivolo ed essere trasportato al Cannizzaro di Catania per gli accertamenti e le cure necessarie.

Dramma in campagna, cade da albero e resta infilzato da un pezzo di ferro

Cade da un albero e muore infilzato da un pezzo di ferro conficcato nel terreno. E’ morto così un uomo di 73 anni, ad inizio ottobre, in un podere di contrada Arizza, tra Donnalucata e Cava d’Aliga, nel comune di Scicli nel ragusano. La vittima era impegnata nella raccolta delle olive.

Il pensionato, stando alle prime ricostruzioni del fatto, era su un albero quando ha perso l’equilibrio ed è caduto rimanendo infilzato su un tondino di ferro. A soccorrerlo la moglie, che ha chiamato l’ambulanza del 118, ma per l’anziano non c’è stato nulla da fare. Indagano i carabinieri.

Sempre la provincia Ragusana in quel periodo è stata investita da un’altra tragedia per la morte del giovane rimasto coinvolto in incidente domestico avvenuto all’interno di un immobile a Ragusa. Matteo Battaglia, 22 anni, non ce l’ha fatta e dopo 3 giorni di agonia il suo cuore ha smesso di battere all’ospedale Garibaldi di Catania dove era stato ricoverato in condizioni disperate. Una comunità sotto shock per quanto accaduto ma soprattutto incredula per la dinamica dei fatti. Rispetto alle iniziali informazioni circolate la dinamica è stata meglio ricostruita dalla polizia, intervenuta sul posto dopo la segnalazione dell’incidente.