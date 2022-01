A Calatabiano

Un uomo in gravi condizioni dopo che un incendio è scoppiato all’interno di un’abitazione di Calatabiano (CT). Le fiamme si sono sprigionate al primo piano di una palazzina in via Roma angolo con via Soldato Vitale.

Un uomo in prognosi riservata

L’incendio si è sviluppato poco dopo le 10 di oggi. Sul posto la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Riposto. Inviata anche un’autobotte dalla Sede Centrale del Comando Provinciale di Catania. All’arrivo sul posto, la squadra dei Vigili del Fuoco ha trovato il proprietario all’esterno dell’abitazione con ustioni in varie parti del corpo e sintomi da intossicazione da fumo. Era svenuto all’interno dell’abitazione e, alcuni vicini, lo avevano portato in salvo all’esterno.

Ricoverato a Taormina

Consegnato alle cure dei sanitari è stato trasporto all’ospedale di Taormina, dove si trova ricoverato in prognosi riservata.

Indagano i carabinieri

Sul posto anche militari dell’Arma dei Carabinieri e personale della Polizia Locale del Comune di Calatabiano.