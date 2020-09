Continuano i tamponi

“Mia moglie, mio figlio e i miei più stretti collaboratori sono risultati negativi al tampone”. Lo ha riferito Santo Nicosia, candidato sindaco a Tremestieri Etneo, in provincia di Catania,dopo essere risultato positivo al Covid ed averlo annunciato nei giorni scorsi via social. “Nei giorni scorsi – spiega Nicosia – ho fatto fare il tampone a mia moglie e a mio figlio. Entrambi sono risultati negativi. Ieri mi sono premurato, attraverso un laboratorio privato, di far sottoporre al tampone le persone che mi erano state più vicine. Per tutti il risultato è stato negativo”.

Per le altre persone con le quali il candidato sindaco ha avuto contatti ravvicinati, grazie all’Asp di Catania, è stata istituita una postazione mobile a Tremestieri. I sanitari stanno procedendo a effettuare i tamponi. “Mi scuso, anche se non è dipeso da me – dice Nocosia -, per i problemi organizzativi che hanno costretto le persone ad una lunga attesa”.

A Tremestieri etneo, il candidato a sindaco è risultato positivo al tampone il 12 settembre. In paese è stata installata una postazione dove è stato possibile effettuare i tamponi a tutti i cittadini che sono entrati in contatto con Nicosia, che ha reso noto su Facebook di essere risultato positivo al Covid-19.