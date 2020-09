Ancora contagi ai piedi dell'Etna

Salgono a nove i positivi, tutti asintomatici, ad Aci Catena (Ct), dove inoltre sono 23 le persone in quarantena domiciliare volontaria in attesa di tampone, che sono quasi tutti rientranti da luoghi di vacanza e villeggiatura o abitano con i positivi asintomatici. A renderlo noto è stato il sindaco del centro etneo Nello Oliveri aggiornando sugli ultimi dati relativi ai contagiati nel territorio comunale comunicati dall’Asp.

I nove contagiati sono tutti asintomatici e attualmente risiedono nello loro abitazioni. “L’aggiornamento di oggi – afferma Oliveri – ci impone senso di responsabilità e attenzione verso il virus che continua a circolare nelle nostre zone. Continuiamo a tenere duro. Non bisogna abbassare la guardia. Attenersi scrupolosamente al senso del dovere e responsabilità di ogni cittadino”. “Si ripresenta corposa, dunque – conclude – la problematica in coincidenza con l’inizio delle attività scolastiche. Si raccomanda sempre massima prudenza e si rinnova l’invito alle basilari norme igieniche ed il consiglio di lavarsi bene le mani, indossare la mascherina, evitare gli assembramenti ed i contatti inferiori ad un metro di distanza”.

Intanto a Tremestieri etneo, sempre in provincia di Catania, un candidato a sindaco è risultato positivo al tampone. Qui è stata installata una postazione dove sarà possibile effettuare i tamponi a partire da domani mattina a tutti i cittadini che sono entrati in contatto con il candidato sindaco Santo Nicosia, che ieri ha reso noto su Facebook di essere risultato positivo al Covid-19. La struttura sarà organizzata nei locali dell’Asp di via Palmentazzo, a Tremestieri Etneo. Lo hanno reso noto il sindaco Santi Rando e l’assessore alla Sanità Fabrizio Furnari, di concerto con il Direttore Sanitario dell’Asp di Catania Antonino Rapisarda, il Commissario per l’Emergenza Covid dott. Pino Liberti ed il Direttore del Distretto Sanitario Carmelo Sambataro. Nella sede di via Palmentazzo saranno presenti i medici dell’Asp che forniranno in tempi rapidissimi l’esito dei tamponi ai cittadini.