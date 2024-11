I carabinieri di Biancavilla, con i colleghi del Nucleo Cinofili di Nicolosi, hanno arrestato un 26enne per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il ragazzo era stato notato, soprattutto nelle ore notturne, nella zona della movida di Biancavilla e i militari avevano avuto l’impressione che avesse a che fare con lo spaccio di droga.

La perquisizione

Così, è stata effettuata la perquisizione nella sua casa, vicino all’ospedale del paese. Nell’appartamento è entrato anche il cane dei cinofili King che ha perquisito ogni ambiente. Raggiunta la rampa di scale che porta al piano superiore, King ha segnalato un armadietto nel vano sottoscala, nel quale i carabinieri hanno scovato 35 dosi di marijuana e gli attrezzi del mestiere, ovvero un bilancino di precisione e bustine in plastica trasparente. Nella camera da letto, in un comodino, sono state trovate 2 dosi di marijuana, mentre, in un pensile della cucina, c’erano delle infiorescenze di quella stessa pianta, non ancora confezionata.

Lo spaccio allo Zen

I carabinieri della stazione di San Filippo Neri, hanno arrestato allo Zen a Palermo padre, madre e figlia, di 66, 63 e 40 anni, palermitani, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari dopo aver notato un continuo andirivieni da un appartamento hanno deciso di perquisire l’immobile. In casa dentro un mobile all’ingresso sono state trovate 80 dosi tra cocaina e hashish, più altri 5 panetti di hashish. Lo stupefacente sequestrato è stato inviato al laboratorio analisi sostanze stupefacenti del comando provinciale carabinieri di Palermo, per le analisi qualitative e quantitative. Il gip ha convalidato gli arresti.

L’arresto a Sant’Agata di Militello

Nel pomeriggio di ieri, agenti della Polizia di Stato hanno tratto in arresto un santagatese di 65 anni colto nella flagranza del reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. I poliziotti del Commissariato P. S. di Sant’Agata di Militello, ancora una volta impegnati nel contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, sono infatti entrati in azione a seguito di una notizia che hanno provveduto ad approfondire.

La perquisizione

Nei giorni scorsi, infatti, era stato segnalato un gran via vai nei pressi di una associazione privata gestita da un santagatese nel pieno centro cittadino di Sant’Agata di Militello. Dopo aver predisposto un appostamento nei pressi del locale adibito ad associazione e nei pressi dell’abitazione del sospettato, gli agenti della Polizia di Stato hanno atteso il momento opportuno e sono intervenuti prima nel club e, successivamente, nell’abitazione dell’indagato dove, alla sua presenza, è stata effettuata un’accurata perquisizione che ha consentito di rinvenire un involucro contenente sostanza presumibilmente stupefacente.

