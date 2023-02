Il pestaggio nel penitenziario di piazza Lanza a Catania

Ennesima aggressione all’interno delle carceri siciliane. Questa volta è accaduto nel penitenziario piazza Lanza a Catania dove 6 detenuti hanno aggredito un agente. A darne notizia è la Uilpa polizia penitenziaria: “E’ attacco allo Stato! Se interveniamo rischiamo l’imputazione del reato di tortura e se non lo facciamo ci massacrano”. Questo è il durissimo commento di Gioacchino Veneziano, segretario generale della Uilpa siciliana. L’aggressione si sarebbe consumata ieri pomeriggio.

La ricostruzione dell’episodio

Secondo quanto ricostruisce l’organizzazione di categoria l’aggressione nelle carceri è avvenuta in modo brutale. “Almeno sei detenuti hanno colpito ferocemente un agente della polizia penitenziaria”. La vittima costretta a ricorrere alle cure del pronto soccorso. “La spirale di violenza nelle carceri contro la polizia penitenziaria in Sicilia è in netto aumento – dichiara Veneziano -, purtroppo all’orizzonte non si vede nessun cambiamento, anzi il nostro lavoro è diventato una trappola”. Il sindacato solleva la questione dalla “non definizione” da parte dell’amministrazione penitenziaria di protocolli operativi in occasione di rivolte, sommosse, disordini e altri eventi potenzialmente turbativi dell’ordine della sicurezza. Protocolli che sarebbero propedeutici alla prevenzione di aggressioni. E tutto questo, sempre secondo la sigla, espone il personale al rischio di essere intrappolati nell’imputazione del reato di tortura.

Massima severità

“Riteniamo, al netto dell’attuale propaganda politica, – insiste il sindacalista regionale – che il governo debba dare un segnale di discontinuità rispetto al passato. Si deve introdurre nell’ordinamento una specifica ipotesi di reato o di un’aggravante. Come quello realizzato a tutela dei pubblici ufficiali impiegati in servizio di ordine pubblico. Per quanto riguarda la polizia penitenzieria deve attivarsi tale protocollo quando impegnata a sedare proteste, violenze, ovvero eventi critici non gestibili nell’ordinarietà”. Inoltre viene espressa massima solidarietà e sentimenti di vicinanza al collega ferito. “Auspichiamo severi provvedimenti – precisa Veneziano – da parte dell’autorità dirigente di Catania nei confronti degli aggressori. Soggetti che, sfruttando l’utopia della rieducazione, attaccano violentemente la polizia penitenziaria. Chiederemo un incontro specifico al provveditore regionale Cinzia Calandrino”.