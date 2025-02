Un’idea innovativa, una crescita esponenziale e una nuova sfida all’orizzonte. Si chiama CasaSalvo NYC, ed è l’innovativo progetto ideato dallo chef siciliano Salvo Lo Castro, che sta rivoluzionando il concetto di coffee shop italiano negli USA.

In meno di un anno, il marchio ha registrato un fatturato di 2 milioni di dollari, con una crescita mensile tra l’8% e il 12%, e ora punta a un’espansione ambiziosa.

Dalla Sicilia agli USA: un successo inarrestabile

Nato nel 1973 in Sicilia, Salvatore Lo Castro, noto come “Chef Salvo”, ha mosso i primi passi nella cucina a Linguaglossa, ai piedi dell’Etna.

Qui ha sviluppato una passione per una gastronomia autentica e creativa, profondamente radicata nella tradizione del sud Italia. Dopo un’esperienza a Roma, dove ha avuto l’onore di cucinare per i Papi Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, ha conquistato la scena newyorkese, deliziando vip e celebrità con le sue deliziose ricette.

Il 13 maggio 2024 lo chef ha inaugurato CasaSalvo NYC, il primo coffee shop su Amsterdam Avenue, che celebra la vera cucina italiana.

Da quel momento è stato tutto un susseguirsi di successi, con l’apertura di altri tre punti vendita in zone chiave della città: Upper East Side, Ninth Avenue e Times Square.

L’originale format, che combina la rapidità di un coffee shop con l’autenticità di un mercato italiano, ha subito conquistato i palati newyorkesi grazie a un’offerta che esalta la qualità e la tradizione del Made in Italy.

Entro la fine del 2025, il brand prevede l’apertura di sei nuove sedi a New York, con l’obiettivo di raggiungere un fatturato di 10 milioni di dollari annui. Un traguardo ambizioso che conferma CasaSalvo NYC come protagonista della scena gastronomica internazionale.

Dopo aver conquistato New York, CasaSalvo NYC si prepara a sbarcare in Florida con l’apertura di due nuove sedi a Miami. La scelta non è casuale: la città è un crocevia internazionale e il crescente interesse per la cucina italiana di qualità la rende una destinazione ideale per il brand.

“CasaSalvo NYC non è solo un coffee shop, ma un’esperienza che porta nel mondo il meglio della tradizione italiana. Il nostro format moderno e facilmente replicabile ridefinisce il modo di vivere il Made in Italy, valorizzando qualità e innovazione”, spiega lo chef Salvo Lo Castro.

Con questi risultati straordinari, il progetto guarda oltre i confini statunitensi: dopo Miami, il brand potrebbe espandersi in altre metropoli strategiche in Nord America, Europa e Medio Oriente.

CasaSalvo NYC si afferma come un modello di business vincente, dimostrando ancora una volta che l’autenticità e la qualità del Made in Italy sono amate e apprezzate in tutto il mondo.