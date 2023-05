Controlli a tappeto nella zona di San Cristoforo

Case e negozi nel centro di Catania rubano luce elettrica con gli allacci abusivi alla rete elettrica. Ad accorgersi dei furti i carabinieri, arrivano un arresto e 3 denunce. In manette anche due giovani per droga.

Il dispiegamento di forze

L’attività dei carabinieri della compagnia di Catania Piazza Dante, supportati dai colleghi del Nucleo Cinofili e del 12° Reggimento “Sicilia”. Con loro anche personale specializzato Enel. Tutti impegnati in un servizio coordinato di controllo del territorio finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa nel quartiere “San Cristoforo”. In questo contesto i carabinieri hanno riscontrato diversi allacci abusivi alla rete elettrica. In 4 indagati per furto aggravato di energia elettrica.

Energia elettrica a scrocco

In questo quadro i militari hanno arrestato un 37enne catanese, agli arresti domiciliari, e denunciato un 32enne nigeriano. Le rispettive abitazioni, in via Belfiore, risultavano illegalmente collegate alla rete elettrica pubblica. L’uomo di 37 anni, dopo l’arresto, nuovamente sottoposto ai domiciliari, come disposto dall’autorità giudiziaria. Stessa sorte è toccata a due gestori di altrettante ditte, abusivamente allacciate alla rete Enel. In questo caso i carabinieri hanno denunciato un uomo di 47 anni e uno di 32, entrambi catanesi. Il primo titolare di una ditta che vende frutti di mare in via Pescecane, e il secondo di un’azienda adibita alla vendita di ghiaccio in via Dusmet.

Attività antidroga

Altri controlli mirati nei confronti di persone sottoposte ai domiciliari. In quest’ambito i carabinieri hanno arrestato per spaccio di droga un catanese di 28 anni. In seguito alla perquisizione domiciliare trovato in possesso di circa 130 grammi di marijuana, nonché di un bilancino digitale di precisione e di 20 euro, ritenuti provento dell’attività illecita. Il giovane rinchiuso nel carcere catanese di Piazza Lanza. A finire nella rete anche un incensurato catanese di 21 anni, abitante nel villaggio Santa Maria Goretti, sorpreso mentre spacciava marijuana. Il pusher notato e seguito dai militari mentre, a bordo del suo scooter, smerciava droga ai passanti tra le vie del centro. I carabinieri hanno così deciso di intervenire, fermandolo in via Napoli. Dopo averlo perquisito, rinvenuti e sequestrati 45 grammi di marijuana nascosti all’interno della giacca e 65 euro, provento dell’attività di spaccio.

I controlli su strada

Per quanto riguarda, invece, i controlli alla circolazione stradale, i carabinieri di Catania hanno rivolto la loro attenzione alle principali arterie e piazze del centro storico. Ad essere disposti una serie di posti di controllo e pattuglie appiedate. Attività che ha consentito di identificare un centinaio di persone e di sottoporre ad accertamenti una settantina di veicoli. Elevate 28 sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada. Tra le contestazioni la mancata copertura assicurativa e revisione periodica, mancanza di documenti di guida e di circolazione, e guida senza patente. Sequestrati 10 veicoli e ritirate 2 carte di circolazione una patente.

