Lascia la moglie e tre figli, aveva 59 anni

Catania a lutto per la morte di Francesco Romano Mascali, una delle voci più conosciute del panorama radiofonico del capoluogo etneo.

A dare la spiacevole notizia la figlia attraverso un post Facebook: “A scanso di equivoci, posto questo maledetto status per informarvi che oggi in data 23 Aprile 2020, mio padre Francesco Romano Mascali non c’è più“.

Parole piene di dolore e tristezza per la perdita prematura dell’uomo, aveva 59 anni che da qualche anno combatteva contro una leucemia che alla fine ha vinto contro di lui: “Prima di andare via, inconsciamente (o consciamente chi lo sa) ha scritto un messaggio nel suo calendario, che era stato aggiunto proprio nella giornata di oggi: ‘Accada quel che accada, anche il sole nel giorno peggiore tramonta’. Mi piace pensare lo abbia scritto per noi – continua la figlia -.Un suo ultimo saluto per dirci di essere forti, nonostante tutto. Ciao papà, barcollo ma non mollo”.

Una città sconvolta dalla perdita dell’amato Romano, che avrebbe lasciato una moglie e tre figli.

Tantissimi i messaggi di solidarietà alla famiglia e di saluto al professionista della radio: “Sei stato il mio primo Direttore, il primo che ha creduto in me e quello che fino alla fine mi ha voluto a tutti i costi, l’unico che mi abbia voluto veramente bene. Hai sempre insegnato senza la presunzione di farlo. Ti dobbiamo tanto”.