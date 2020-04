A Canicattini Bagni

E’ una donna di 83 anni la prima vittima di Covid19 a Canicattini Bagni, Comune della zona montana di Siracusa. La vittima, ospite della casa di riposo Madre Teresa, si è scoperta positiva nelle settimane scorse poco dopo essere stata dimessa dal reparto di Geriatria dell’ospedale Umberto I di Siracusa, attualmente chiuso insieme a Medicina e Stroke unit per la sanificazione dei locali e con il personale in quarantena. Solo che il contagio ha interessato altri 10 ospiti della casa di riposo e tre operatori, per cui si è resa necessaria, per questione di emergenza sanitaria, la chiusura della struttura privata.

“L’anziana ricoverata nel pieno dell’emergenza nel reparto di Geriatria dell’Umberto I era stata dimessa sotto la responsabilità dei medici che l’avevano seguita e che ne avevano certificato la totale guarigione. Successivamente ricoverata, dopo una settimana, sempre all’Umberto I di Siracusa, a causa dell’aggravarsi delle condizioni di salute, la stessa veniva sottoposta a tampone risultando positiva al Covid-19. Alla famiglia dell’anziana donna le condoglianze del sindaco Marilena Miceli, dell’amministrazione comunale, del presidente del Consiglio Paolo Amenta e di tutto il Consiglio comunale” fanno sapere dal Comune di Canicattini.

Intanto, risultano guarite le prime quattro persone rimaste contagiate, risultando negative al doppio tampone. Restano stazionarie le condizioni degli anziani ricoverati a Noto, già risultati asintomatici, degli operatori della Casa di riposo Madre Teresa e degli altri canicattinesi che in queste passate settimane sono stati contagiati, fuori dalla città, nei luoghi di lavoro, o all’interno dei vari nuclei familiari nell’attesa dei risultati dei tamponi.

«Questa è la fase più delicata – ha detto il sindaco Miceli – e dobbiamo essere più attenti e forti di prima, evitando di allargare le maglie della rete, per evitare di vanificare tutti gli sforzi e i sacrifici fatti sinora. In questo momento tutta la città piange la perdita della nostra anziana concittadina e insieme ci stringiamo al dolore dei familiari».

Il Comune di Canicattini Bagni ha anche fornito il quadro complessivo dei contagi: dall’inizio dell’emergenza sono 22 i positivi (10 + 12 anziani della Casa di riposo Madre Teresa), 13 icoverati (2 + 11 anziani), 1 deceduto e 4 guariti.