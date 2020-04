Sono risultati positivi al covid19 3 operatori e 10 anziani ospiti in una casa di riposo a Canicattini Bagni, nel Siracusano Nei giorni scorsi si era scoperto che una pensionata, anch’essa ospite della struttura, dopo essere stata ricoverata nel reparto di Geriatria dell’ospedale Umberto I di Siracusa, aveva contratto il virus.

“Quello che nessuno si augurava accadesse, dopo l’esito positivo al -dice il sindaco Marilena Miceli- contagio Covid19 di una anziana signora ospite in una casa di riposo della città, purtroppo, è accaduto. L’esito dei tamponi eseguiti giovedì a tutti gli ospiti e al personale della struttura, così come avevo richiesto, hanno fatto registrare positivi al contagio ben 10 anziani su 12 ospitati e 3 operatori sui 15 presenti nella casa di riposo. Gli anziani, su disposizione dell’Asp, pur risultando asintomatici, sono stati adesso trasferiti nel Covid Center di Noto per essere meglio monitorato e seguiti, mentre gli operatori risultati positivi sono in isolamento presso le loro abitazioni. La struttura, dove rimangono ospitati i due anziani negativi al tampone, interamente sanificata. Non possiamo più rischiare, esorto i cittadini a restare fermamente a casa”