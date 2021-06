La Fials: "Stnachi del precariato"

Esplode la protesta della sanità catanese. La Fials Catania manifesterà mercoledì mattina, 30 giugno, dalle 8,30 alle 14 in piazza Università a Catania per denunciare le pessime condizioni di lavoro degli operatori sanitari.

Il segretario provinciale Agata Consoli in una nota ricorda che “siamo stanchi del precariato, di vedere i lavoratori trattati come usa e getta, protestiamo contro la carenza di personale e per il mancato rinnovo contrattuale”.

La Fials spiega che “tutti gli operatori impegnati in questo anno e mezzo tra vaccini e tamponi ad oggi non hanno ricevuto un centesimo. Si gioca a ping pong con continui rimpalli, l’assessorato dice che sono finiti i fondi, le aziende ignorano quanto questi operatori hanno fatto fino a questo momento”.