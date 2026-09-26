A causa dell’emissione di cenere vulcanica dell’Etna, SAC dispone la chiusura del settore C1: sospesi tutti i voli in arrivo fino alle 16 di sabato 26 settembre.

Per tutta la notte si è abbattuto su Catania un violento temporale, e un’intesa emissione di cenere lavica, che si disperde verso Sud, dal cratere Nord-Est dell’Etna che, secondo l’Ingv, produce anche una nube eruttiva alta 4 chilometri.

I voli dirottati

Sono i fenomeni che stanno procurando disagi all’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini. Sono già dieci i voli dirottati in altri scali: cinque a Palermo, tre a Trapani e due a Comiso.

Da quest’ultimo scalo è anche decollato il Catania-Verona di Volotea. Il nucleo di coordinamento operativo (Nco) ha disposto la restrizione a quattro atterraggi l’ora all’aeroporto di Catania, a fronte dei 12 previsti durante la piena operatività.

Sull’Etna è in vigore l’avviso, emesso dall’Ingv di Catania, per il volo, il Vona (Volcano observatory notice for aviation), di colore rosso, il più alto grado di allerta su una scala di quattro.

Nuove ripercussioni dell’attività dell’Etna sull’aeroporto di Catania. La Sac, società di gestione dello scalo “Vincenzo Bellini”, comunica che a causa dell’emissione di cenere vulcanica in atmosfera è stata disposta la chiusura degli spazi corrispondenti al settore C1.

La misura comporta la sospensione di tutte le attività di volo in arrivo fino alle 16 di oggi, sabato 26 settembre.

Arrivi sospesi fino alle 16

La decisione è stata adottata per garantire la sicurezza delle operazioni aeroportuali in presenza di cenere vulcanica.

Al momento il provvedimento riguarda i voli in arrivo, mentre la situazione resta in costante monitoraggio e potrà essere aggiornata nelle prossime ore in base all’evoluzione dell’attività eruttiva e alla dispersione della cenere.

L’avviso ai passeggeri

SAC invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo direttamente con la compagnia aerea prima di recarsi in aeroporto. Ulteriori aggiornamenti saranno diffusi nelle prossime ore.