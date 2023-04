Il crollo in piazza San Francesco d’Assisi a Caltagirone

Si stanno valutando gli interventi necessari in seguito alla caduta di intonaci dal campanile della chiesa dell’Immacolata di Caltagirone. Comune e Curia in contatto per verificare interventi tampone e programmare possibili lavori di messa in sicurezza e restauro. L’edificio di culto si trova in piazza San Francesco di Assisi, una delle zone centrali della cittadina del Catanese.

Eliminato imminente pericolo

Intanto i vigili del fuoco lo scorso 5 aprile hanno effettuato degli interventi per eliminare l’imminente pericolo. Oltre alla squadra di Caltagirone, considerata l’altezza del campanile, utilizzata un’autoscala di 42 metri. Intervenuto anche il personale Saf, colleghi pompieri della squadra specializzata speleo alpino fluviali. Ultimati i lavori, l’area inibita al passaggio pedonale e veicolare dopo un’ordinanza del Comune per ovvie ragioni di sicurezza.

Un gioiello dell’architettura

La chiesa di San Francesco d’Assisi all’Immacolata, o semplicemente chiesa dell’Immacolata, insieme all’ex convento dell’Ordine dei frati minori conventuali, costituisce un polo monumentale ubicato in Piazza San Francesco d’Assisi. Un’area del centro storico di Caltagirone. La tradizione locale indica in San Francesco d’Assisi il fondatore dell’istituzione conventuale calatina.

Un patrimonio culturale

Parlando della storia più recente, nel 1807 in questa chiesa fu realizzata nella facciata la piccola abside con cupolino. Completata con il campanile nel 1852 e la cupola, rimasta incompiuta. I bombardamenti aerei del secondo conflitto mondiale nel pomeriggio del 9 luglio 1943 hanno arrecato danni nelle strutture conventuali. In funzione del caratteristico prospetto e delle opere custodite, l’intero aggregato monumentale è stato recentemente inserito nel patrimonio storico-artistico appartenente al Fondo edifici di culto.

La descrizione del campanile

La torre svetta agile accanto alla cupola, costruita nel 1852 nella sola cella campanaria su progetto dell’architetto caltagironese Salvatore Marino. Le quattro monofore sono delimitate da lesene scanalate con capitelli ionici, a loro volta sormontate da timpani a triangolo. Il cupolino è percorso da caratteristiche nervature radiali, lanternino con pinnacolo. La cella campanaria è decorata ai vertici con coppie di pinnacoli ad obelisco e sfera sommitale. Tutte le decorazioni sono dotate di puntali e banderuole segnavento.



















