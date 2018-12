trevigiano, opera in sicilia da 20 anni

“Ho scelto Catania 20 anni fa per mettermi a disposizione dei pazienti di questa città e della Sicilia in generale e portare una branca della medicina, che non era molto conosciuta. È stata una scommessa vincente, perché siamo riusciti ad offrire un servizio che oggi è diventato una comune realtà”.

Sono queste le parole del dottore Maurizio Franco, medico chirurgo, di Treviso, specialista in chirurgia maxillo-facciale, in odontostomatologia e in anestesia e rianimazione.

Primo al mondo ad usare nei suoi interventi l’osso della banca dei tessuti, ha realizzato più di 90 pubblicazioni scientifiche su argomenti di orale e maxillo-facciale, in particolare sull’utilizzo dell’osso omologo in pre-protesica implantologica. Nell’ultimo quinquennio ha partecipato come relatore a 59 fra corsi, congressi, convegni in Italia e all’estero. Autore di una monografia dal titolo “Il nervo mandibolare in odontostomatologia è anche socio della “Società Italiana di Chirurgia maxillo-facciale”.

“Questa branca della chirurgia, è un settore specialistico molto delicato che deve essere trattato con le dovute competenze e nelle più avanzate strutture”, spiega il chirurgo.

Un altro focus importante su cui sta puntando l’attenzione il dottore trevigiano, è la prevenzione dei tumori e il trattamento delle malattie del cavo orale.