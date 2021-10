Il ciclone Apollo fa ancora paura. Il nuovo peggioramento delle condizioni meteo e il rilancio dell’allerta rossa ha convinto i sindaci a chiudere tutto anche nella giornata di domani, sabato 30 ottobre

Catania chiude tutto

A conclusione di una lunga riunione in Prefettura, il sindaco Salvo Pogliese, ha deciso per una nuova ordinanza con la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado domani, sabato 30 Ottobre.

Il miglioramento previsto inizialmente per la giornata, infatti, non è stato confermato dall’ultimo bollettino della Protezione Civile, che rimane a codice “Rosso”. per la Sicilia orientale

Per quanto concerne le altre attività, alla luce delle previsioni meteo attuali, resteranno chiusi i mercati all’aperto, mentre per tutti gli altri esercizi commerciali (a eccezione di quelli essenziali, compresi alimentari e attività di somministrazione di cibi e bevande, che rispetteranno i loro normali orari di esercizio) verrà disposta d’intesa con la Prefettura l’apertura posticipata alle ore 14.

Condizioni pessime anche nel Siracusano

Le pessime previsioni meteo per la giornata di domani e l’allerta rossa fino alle 24 di sabato ha convinto i sindaci del Siracusano a firmare le ordinanze di chiusure. Il ciclone Apollo ha costretto i primi cittadini a blindare ulteriormente le città.

Stop a scuole e centri commerciali

Rispetto a ieri, oltre alle scuole, saranno inaccessibili i centri commerciali, dopo le polemiche di oggi perché i provvedimenti di chiusura sono stati disposti solo quando l’acqua ormai aveva reso le strade impraticabili.

Le altre chiusure

Tra le altre restrizioni, ci sono le chiusure delle “attività mercatali, degli impianti sportivi pubblici e privati, del cimitero, dei parchi, comprese le aree archeologiche come il Parco della Neapolis, il Castello Maniace” ed ancora “gli asili nido pubblici e privati”.

Raccolta rifiuti sospesa

Nella giornata di domani, la raccolta di carta, cartone e vetro per le utenze domestiche sarà sospesa a Siracusa “a causa delle persistenti avverse condizioni meteo e per le loro conseguenza” fanno sapere dal Comune.