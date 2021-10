il soccorso della protezione civile

Sono 8 le persone di Siracusa evacuate dalle loro case

Aumenta il numero delle strade chiuse

In arrivo rinforzi dalla Protezione civile e dai vigili del fuoco

Soccorso dei pompieri ad Avola

Sono 8 le persone che sono state fatte evacuare dalle loro case rimaste allagate per via del maltempo, spinto dalla forza del ciclone Apollo ma ci sono altre abitazioni che sono in queste condizioni.

La conferma arriva dall’assessore alla Protezione civile di Siracusa, Sergio Imbrò, impegnato nell’organizzazione dei soccorsi ma la situazione è piuttosto difficile in tutto il Siracusano a causa dello smottamento delle strade provinciali e dell’isolamento di alcuni Comuni, come Augusta.

Servono rinforzi

E’ stato chiesto l’intervento di mezzi e personale della Protezione civile regionale anche perché da quanto sostenuto dallo stesso Imbrò nelle prossime ore il maltempo dovrebbe portare delle nuove copiose precipitazioni. Dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Siracusa fanno sapere che sono “in arrivo una squadra dal comando di Enna ed una squadra con pompe idrovore per lo svuotamento dei locali”.

I soccorsi

I carabinieri di Siracusa sono impegnati, come le altre forze dell’ordine, sotto il coordinamento del Centro coordinamento soccorsi della Prefettura, nel presidio delle strade e negli interventi di soccorso. Tra le situazioni più difficili quella che stanno vivendo i residenti della Borgata, flagellata dagli allagamenti anche la settimana scorsa.

Le strade chiuse a Siracusa

TARGIA: allagata chiusa da ambo i lati da rotatoria scala greca , zona Auchan chiusa da vigili urbani di Melilli.

VIALE EPIPOLI, strada allagata chiusa da ambo i lati dalla Polizia Municipale.

STRADA TREMMILIA, allagata chiusa in ingresso dopo cimitero inglese.

STRADA PANTANELLI, allagata altezza paludi Lisimelie, chiusa ambo i lati.

STRADA OGNINA ARENELLA, straripamento del Mortellaro, chiusa.

VIALE ERMOCRATE, strada allagata e chiusa.

VIA FRANCA MARIA GIANNI, allagata e chiusa

VIALE REGINA MARGHERITA, allagata e chiusa

Allagamenti ad Avola

I vigili del fuoco sono intervenuti ad Avola dove diverse case hanno subito degli allagamenti. “Al momento sono oltre 33 gli interventi di soccorso espletati dalle ore 06:00 di questa mattina dalle 11 squadre messe in campo dal Comando VVF di Siracusa. Auto in panne, crollo ponteggi, rimozione alberi dalla sede stradale, persone bloccate all’Interno di abitazioni allagate sono le principali tipologie di intervento” fanno sapere dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Siracusa.