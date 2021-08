arrestato e portato in carcere

Un uomo di 33 anni arrestato a San Cristoforo, a Catania

La polizia entra nella sua casa e trova diversi grammi di droga

L’uomo è stato arrestato e portato in carcere

La Polizia di Stato di Catania ha tratto in arresto IL pregiudicato Q. B., 33 anni, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Il sospetto dei poliziotti

A San Cristoforo, personale della Squadra Mobile si è recato in via Vetrano per monitorare i movimenti di Q.B., individuando in via Della Concordia l’uomo che è stato sottoposto a controllo e poi accompagnato presso la sua abitazione dove veniva effettuata in sua presenza una perquisizione. Sono stati rinvenuti 250 grammi di cocaina ancora in pietra suddivisi in 5 involucri in cellophane da 50 grammi ciascuno.

La droga nascosta in casa

La cocaina era dentro un vano occulto ricavato sotto la lastra in marmo di uno dei gradini della scala dell’abitazione, che veniva rimosso all’occorrenza con un ingegnoso sistema a scorrimento laterale funzionante tramite un incavo nella parete ed alcune calamite nascoste.

In carcere

L’uomo è stato arrestato in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di cocaina ed il materiale rinvenuto venivano posti in sequestro. Ora si trova sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere.