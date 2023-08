la testimonianza

Sarà pure operativo, come dice la Sac, il terminal dell’aeroporto di Catania, dove è scoppiato l’incendio capace di paralizzare il traffico aereo da e per la Sicilia ma i disagi non abbandonano i passeggeri. Una coppia siracusana, che stamane si è recata a Fontanarossa per raggiungere una località straniera e trascorrere le vacanze estive, è rimasta imbottigliata ai controlli.

Le code infinite al terminal

La coda, nella mattinata di oggi, iniziava dall’area esterna del terminal, per cui numerose persone hanno atteso sotto il sole: per fortuna, non c’erano le temperature delle settimane scorse che hanno flagellato l’intera isola, colpendo questa zona della Sicilia, al punto che sia a Catania sia a Siracusa il calore ha squagliato tanti cavi elettrici, scatenando diffusi black-out.

“Questo è un girone dantesco” rivela un passeggero

“Altro che piena operatività, all’aeroporto di Catania – racconta con sarcasmo un passeggero di Siracusa – sembra di essere in un girone dantesco. C’è una coda infinita di passeggeri, tutti che attendiamo di imbarcarci. La fila è iniziata all’esterno del terminal mentre per quanto riguarda il controllo dei bagagli solo 4 varchi sono aperti. Abbiamo impiegato – aggiunge il passeggero – un’ora solo per recarci ai bagagli. Molti dei passeggeri sono stranieri, per cui non occorre aggiungere altro sul loro stato d’animo”.

L’uso di mascherine inappropriate

Lo stesso passeggero siracusano rivela, come emerge nella foto inviataci, che gli addetti allo scalo indossano protezioni improprie per proteggersi da quel che resta del rogo delle settimane scorse.

“Altro aspetto davvero curioso è che coloro che lavorano- racconta ancora a BlogSicilia il passeggero di Siracusa – in aeroporto indossano delle mascherine, in teoria per proteggersi dalle tracce di fumo ancora presenti nello scalo. In realtà, da quello che ho visto io, si tratta dei dispositivi usati in occasione della diffusione del Covid, invece dovrebbero indossare mascherine con filtri”.