Il 31 maggio a Catania

L’appuntamento è per il 31 maggio

Il titolo del convegno è “Covid e fumo: strategie innovative per ridurre i danni correlati al fumo”

Tra i partecipanti, il giornalista de “Le Iene” Matteo Viviani

Aprirà i lavori il sindaco della città etnea, Salvo Pogliese

Torna, come ogni anno ma di nuovo in presenza, l’evento promosso dal CoEHAR dell’Università degli Studi di Catania, in collaborazione con il Aou Policlinico “G. Rodolico – San Marco” e Liaf Lega Italiana Anti Fumo, in occasione della Giornata mondiale anti fumo dell’Oms.

L’appuntamento è per il 31 maggio 2021 dalle 9.30 alle 13.30 presso il Policlinico di Catania (comparto 8, aula Cast) per un convegno formativo che andrà in diretta anche in streaming dai canali social di Liaf e CoEHAR e sarà accessibile tramite zoom per gli operatori sanitari che richiedono Ecm.

Covid e Fumo

Per l’edizione 2021 il titolo del convegno è: “Covid e Fumo: strategie innovative per ridurre i danni correlati al fumo”, un momento di riflessione che sarà occasione anche per presentare i risultati dei progetti di ricerca che il CoEHAR sta conducendo in ambito internazionale sulla riduzione del danno da fumo. Un evento che vedrà la partecipazione del giornalista de “Le Iene”, Matteo Viviani, impegnato in una lunga intervista con il professore Riccardo Polosa, fondatore del Centro di Eccellenza Internazionale per la Ricerca sulla Riduzione del Danno da Fumo.

La diretta su Zoom

In diretta su Zoom anche il presidente Unicef Italia, Carmela Pace. Ad aprire i lavori della giornata il sindaco della Città Metropolitana di Catania, Salvo Pogliese; il delegato del rettore al coordinamento della Terza Missione, Alessia Tricomi; il direttore generale dell’AOU Policlinico “G.Rodolico – S.Marco”, Gaetano Sirna; il direttore CoEHAR, Giovanni Li Volti; il presidente Liaf Lega Italiana Anti Fumo, Ezio Campagna; il presidente dell’ordine dei Farmacisti, Giovanni Puglisi ed il presidente dell’ordine dei medici Chirurghi e Odontoiatri, Ignazio La Mantia.

Tra gli interventi moderati dal giornalista Luca Ciliberti ci saranno: il professor Davide Capodanno (Fumo e malattie cardiovascolari); il professor Aldo E. Calogero (Strategie per ridurre i danni sulla salute sessuale legati al fumo); il professore Antonio Longo (Patologie oculistiche e fumo); il professore Filippo Caraci (Effetti neurobiologici e farmacologici della nicotina); il professore Gaetano Bertino (Policlinico Smoke Free – le nuove frontiere); il professore Giancarlo Ferro (Regolamentazione italiana sul vaping); la proforessa Margherita Ferrante (Tossicologia del fumo e dello svapo); il professore Nando Rapisarda (Policy aziendali per far smettere di fumare nei luoghi di lavoro); il professore Nello Cimino (Vie urinarie e patologie correlate al fumo); il professore Pasquale Caponnetto (Incentivi e motivazioni psicologiche per far smettere di fumare); il professore Eugenio Pedullà (Smile Study: gli strumenti utili a ridurre i danni da fumo sulla salute dentale); il professore Gaetano Isola (Gli effetti del danno da fumo sulla salute orale); il professore Sebastiano Battiato (Innovazioni tecnologiche per la smoking cessation); la proferessa Venera Tomaselli (Troina, il case study sul contenimento della pandemia); il professore Sebastiano Battiato (Innovazioni tecnologiche per la smoking cessation). Per il Policlinico interverrà anche il responsabile dell’U.O. Formazione e Aggiornamento dell’AOU Policlinico “G. Rodolico – San Marco”, Angelo Gambera.