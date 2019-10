Si preannuncia un dicembre “caldo” dal punto di vista musicale. In Sicilia sono in arrivo i tour di Elisa, Coez e Mameli che scalderanno l’inverno siciliano coi vecchi successi e i nuovi lavori discografici.

Tra poche settimane arriverà una riedizione dell’album “Diari aperti” pubblicato un anno fa e certificato Disco di Platino: dal lavoro, sono estratti successi come “Se piovesse il tuo nome”, “Anche fragile”, “Vivere tutte le vite” e “Tua per sempre”. Il nuovo progetto accompagnerà il prossimo tour dell’artista in tutta Italia.

Il repack prende il nome di “Diari Aperti (Segreti Svelati)” e arriverà il 15 novembre.

Si tratta di un doppio CD che, oltre alle tracce contenute nell’album originale, sarà arricchito da nuovi brani inediti, versioni in inglese e importanti duetti, dopo quelli già usciti con Francesco De Gregori, Calcutta e Carl Brave. “Diari Aperti (Segreti Svelati)” precede di pochi giorni la partenza del nuovo tour di Elisa che, dopo aver attraversato i teatri italiani, torna nei palazzetti. La prima data è in programma il 19 novembre a Jesolo, quindi i concerti faranno tappa fino alla fine dell’anno a Torino, Milano, Brescia, Bari, Acireale, Bologna, Firenze e Roma: ad aprire i live sarà Michael Leonardi. Elisa sarà al Palasport di Acireale il 6 dicembre per l’unica data siciliana.

“È sempre bello in tour” porterà Coez al Palasport di Acireale il 7 dicembre. Il tour 2019 nei palazzetti è partito da poco, ma il successo di Coez è chiaro fin dalle prime date. Con i concerti nei palazzetti di tutta Italia, Coez sta presentando al pubblico le canzoni del suo nuovo album “È sempre bello”, uscito il 29 marzo 2019 per Carosello Records. In scaletta ci saranno molti brani contenuti in quest’ultimo disco, come i singoli “La tua canzone”, “Domenica”, oltre ad altre tracce come “Ninna nanna”, “Catene”, “Fuori di me”.

Durante il concerto non mancheranno anche i precedenti successi che hanno portato Coez al successo mainstream, canzoni come “La musica non c’è”, “Le luci della città”, “Faccio un casino”, “Ali sporche”, “Lontana da me”, “Jet” e molte altre. Coez è entrato a pieno titolo nella top chart degli artisti con maggior successo live in Italia. “È sempre bello” è il quinto disco solista di Coez, composto da 10 tracce potenti che segnano la crescita di uno dei cantautori più interessanti del panorama musicale italiano. Con i suoi claim e la sua scrittura l’artista ha dato il via in Italia a un genere crossover tra rap e pop, con cui ha dominato le classifiche, collezionando 20 dischi di platino e diventando portavoce della sua generazione e simbolo del nuovo cantautorato italiano.

Mameli si prepara a tornare a Catania, sua città di origine e sarà il 14 dicembre alla Land La Nuova Dogana. Il cantautore è reduce da tre date in alcuni dei più importanti festival italiani, che nel mese di luglio 2019 lo hanno visto protagonista sui palchi del Collisioni Festival (Barolo), Indimenticabile Festival (Bologna) e Home Festival (Venezia). Dopo “Latte di Mandorla” il singolo uscito a luglio, il 30 agosto Mameli ha pubblicato “Anche quando piove” una canzone per lui molto speciale perché vede la collaborazione con un artista italiano che ama da sempre: Alex Britti. Il brano, a pochi giorni dall’uscita, è già in programmazione sui principali network radiofonici.