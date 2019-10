il 9 dicembre

Dopo l’uscita dell’ultimo album “Figli di nessuno” presentato anche a Palermo in un bagno di folla, Fabrizio Moro ha annunciato l’inizio del tour nei teatri. Alle date del 7 e dell’11 novembre al Metropolitan di Catania, inizialmente previste al Palasport di Acireale e rinviate a causa di problematiche legate alla gestione dell’impianto, si aggiunge la data di Palermo, in programma il 9 dicembre al Teatro Golden.

“Figli di nessuno” è una raccolta di inediti caratterizzati da grande sincerità e maturità artistica. Nato “da un periodo di sana stanchezza”, come si legge in alcune interviste al cantante, che dopo due edizioni come insegnante di Amici e la vittoria a Sanremo con Ermal Metal nel 2018, aveva deciso di prendersi una pausa. Poi un giorno, al pianoforte, premendo alcuni tasti, iniziano a nascere le canzoni del nuovo album.

Il tour sarà l’occasione per vedere dal vivo uno dei cantautori più apprezzati del panorama musicale italiano, capace di emozionare il pubblico grazie alle sue parole sempre dirette e alla sincerità con cui ogni volta sale sul palco.

Sul palco insieme a Fabrizio Moro ci sarà la sua storica band: Claudio Junior Bielli (Pianoforte, Tastiere e Programmazioni), Roberto Maccaroni (chitarra e cori), Davide Gobello (chitarra), Alessandro Inolti (batteria), Andrea Ra (basso e cori) e Vincenzo Meloccaro (sax).