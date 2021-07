Individuato in una scarpata dell'Alcantara

Si era sentito male dopo essersi smarrito nei boschi. I carabinieri lo hanno salvato dopo una vasta operazione di ricerca. Gli uomini dell’arma con il supporto di un elicottero del 12° nucleo Elicotteri di Catania hanno soccorso un pastore che si era smarrito nei boschi della valle dell’Alcantara.

L’uomo non era rientrato in casa e da ieri. I familiari vedendo rientrare il solo gregge, hanno allertato i militari.

Individuato in una scarpata

È stata così organizzata una vasta battuta nel territorio dell’Alcantara. Quando si iniziava a temere il peggio, il malcapitato è stato individuato in una scarpata dove era precipitato. Dopo aver avuto un malore.

Trasportato all’ospedale di Taormina

L’anziano si trovava in precarie condizioni di salute ed in evidente stato confusionale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che lo hanno portato all’ospedale “San Vincenzo” di Taormina.

Pochi giorni fa un gruppo di religiosi si era smarrito sui Nebrodi

Si erano smarriti sui monti Nebrodi e non riuscivano a ritrovare una strada per il ritorno. Dopo alcune ore di ricerche i carabinieri di Mistretta hanno rintracciato e salvato alcuni religiosi che si erano recati in visita alla Piramide della luce nella Fiumara d’arte creata dal mecenate Antonio Presti.

Il gruppo proveniva da Barcellona Pozzo di Gotto e comprendeva anche un sacerdote di 95 anni con difficoltà deambulatorie.

Dopo avere visitato l’installazione dello scultore Mauro Staccioli a Motta d’Affermo, i religiosi hanno cercato di fare ritorno ma si sono ritrovati su una stradella stretta che costeggia un dirupo. Hanno quindi chiesto l’intervento dei carabinieri che li hanno rintracciati e guidati nella direzione giusta.