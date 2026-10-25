Un ragazzo di 20 anni è rimasto ferito a una gamba da un colpo di pistola esploso all’interno di una discoteca in via Acquicella Porto a Catania. L’episodio si è verificato intorno alle 2 della scorsa notte.
Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato che ha avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto e individuare eventuali responsabilità.
Al momento non sono chiari i motivi alla base della vicenda né se tra la vittima e chi ha sparato vi fosse una conoscenza pregressa.
Trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Marco, non è in pericolo di vita. Sul posto per i rilievi e le indagini sono intervenuti carabinieri della stazione di Librino e dei nuclei operativo e radiomobile del comando provinciale.
Al momento non sono chiari i motivi alla base della vicenda, né se tra la vittima e chi ha sparato vi fosse una conoscenza pregressa. Uno dei due sembrerebbe avere dei precedenti penali per droga, ma l’esplosione del colpo di pistola potrebbe essere stata una reazione estemporanea.
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