Ora si trova ai domiciliari

I carabinieri della Stazione di Sant’Alfio (CT) hanno arrestato a Giarre un 57enne ritenuto responsabile di coltivazione illecita di sostanza stupefacente in pieno centro abitato della frazione di San Giovanni Montebello. L’uomo aveva avviato una coltura di cannabis indica dentro un’area interna ed incolta dell’ormai abbandonato ex ospedale “San Pietro Martire”.

L’attesa dei militari, nascosti tra la vegetazione per cogliere con le mani nel sacco il responsabile, è durata quasi due giorni fino a quando l’uomo armato di un semplice secchio ed utilizzando una condotta idrica della struttura abbandonata, ha provveduto all’irrigazione di una sessantina di piante che apparivano rigogliose, con un’altezza compresa tra i 150 ed addirittura i 290 centimetri, moltissime già con le infiorescenze pronte per la raccolta. L’uomo è stato bloccato ed ammanettato. Infine è stato messo ai domiciliari in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.

I carabinieri della Stazione di Santa Maria di Licodia (CT), in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Enna, hanno arrestato il 34enne licodiese Emanuele Mazzaglia che deve scontare la pena detentiva residua di 4 anni e 3 mesi per una rapina commessa a Catenanuova (EN) nel luglio del 2013. L’uomo è stato portato nel carcere catanese di Piazza Lanza.