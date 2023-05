I commissari della Zes Sicilia Orientale ed Occidentale hanno incontrato a Catania il segretario regionale dell’Ugl nell’ambito di un percorso di incontri già avviato con le organizzazioni sindacali e finalizzato alla firma di un protocollo d’intesa. L’incontro si è tenuto dopo che i commissari avevano già incontrato le segreterie regionali di Cgil, Cisl e Uil.

Intesa su cooperazione con i sindacati

L’intesa verterà su una cooperazione complessiva con le forze sindacali in modo tale che i sindacati siano informati sia sugli investimenti che le Zes attraggono verso i propri territori sia sullo stato di realizzazione delle opere pubbliche di cui le Zes sono soggetti attuatori o stazioni appaltanti.

Di Graziano “Azione Zes più inclusiva possibile”

“L’azione delle Zes – evidenzia Il commissario della Zes Sicilia Orientale Alessandro Di Graziano – si prefigge l’obiettivo di essere quanto più inclusiva possibile nei confronti di tutte le parti sociali e in particolare delle organizzazioni a tutela dei lavoratori, affinché le iniziative imprenditoriali veicolate dalle Zes possano essere armoniche con una crescita economica sostenibile delle zone speciali e con condizioni di lavoro attrattive per gli operatori delle aziende insediate”.

Amenta “Prosegue lavoro relazione sul territorio”

“Prosegue il lavoro di relazione – ha detto il Commissario della Zes Sicilia Occidentale Carlo Amenta – che i Commissari Zes stanno svolgendo sul territorio in cooperazione con il Governo nazionale, le istituzioni locali e i sindacati. Il protocollo d’intesa già discusso con Cgil, Cisle Uil includerà anche l’Ugl tra i firmatari. A tale iniziativa sarà dato seguito andando a individuare alcune specifiche questioni da affrontare con le organizzazioni sindacali, con il fine di rafforzare l’opera delle Zes per lo sviluppo della Sicilia”.

A marzo siglato protocollo legalità tra Amenta e i prefetti

Trasparenza, verifica, monitoraggio e controllo nel settore dei pubblici appalti nell’ambito dell’attuazione delle opere Pnrr della Zes Sicilia occidentale e per il rilascio dell’Autorizzazione unica del Commissario per le Zes. Questo il fulcro del Protocollo d’intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale che il Commissario straordinario del Governo, Professor Carlo Amenta ha siglato con le quattro Prefetture della Sicilia occidentale a fine marzo.

Un atto di governance – sottoscritto dai Prefetti, Maria Teresa Cucinotta (Palermo), Filippina Cocuzza (Trapani), Maria Rita Cocciufa (Agrigento) e Chiara Armenia – finalizzato ad assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nell’economia, esercitando appieno – ciascuno per la parte di rispettiva competenza – i poteri di vigilanza attribuiti dalle leggi vigenti.