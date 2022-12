C'è tempo fino al 24 dicembre per candidarsi

Il Comune di Catania ha indetto un nuovo bando per il reclutamento di 8 professionisti di alta specializzazione senior (ingegneri, architetti, esperti in monitoraggio e controllo, ambiente e paesaggio e informatica), per l’attuazione degli interventi legati al PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

In particolare, saranno richiesti:

n. 5 tecnici esperti di opere pubbliche;

n. 1 esperto in gestione, monitoraggio e controllo;

n. 1 esperto nel settore “ambiente e paesaggio”;

n. 1 esperto informatico.

Gli esperti PNRR saranno inseriti nell’ambito dei progetti previsti dal PNRR con incarichi di collaborazione autonoma della durata massima di 36 mesi e saranno selezionati con valutazione comparativa, ai sensi dell’art. 7, co. 6, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.

I requisiti generali

I professionisti che intenderanno partecipare alla selezione dovranno possedere i seguenti requisiti: cittadinanza italiana o di uno Stato membro UE; età non inferiore ai 18 anni; idoneità fisica all’impiego; godimento diritti civili e politici; non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale; non aver riportato condanne penali, passate in giudicato per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici; posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva.

I requisiti specifici

Inoltre, in base allo specifico profilo per cui ci si candidata saranno richiesti comprovata esperienza e specifici titoli di studio. Per il profilo di esperto di opere pubbliche laurea magistrale in LM-23 – Ingegneria civile, LM24 – Ingegneria dei sistemi edilizi, LM-26 Ingegneria della sicurezza, LM-3 – Architettura del paesaggio, LM-4 – Architettura e ingegneria edile-architettura, LM35 – Ingegneria per l’ambiente e il territorio, LM-31 – Ingegneria gestionale o titoli equiparati secondo la normativa vigente; comprovata esperienza professionale di almeno sette anni nell’ambito della progettazione tecnica ed esecuzione delle opere pubbliche e gestione dei procedimenti legati alla loro realizzazione; ottime capacità nell’utilizzo di software CAD e di gestione.

Per il profilo di esperto in gestione monitoraggio e controllo laurea magistrale in LMG/01 – Giurisprudenza, LM63 – Scienze delle pubbliche amministrazioni, LM-56 – Scienze dell’economia, LM77 – Scienze economico-aziendali, LM-76 – Scienze economiche per l’ambiente e la cultura, LM-16 – Finanza, LM-87 – Servizio sociale e politiche sociali, LM-52 – Relazioni internazionali, LM-62 Scienze della politica, LM-81 – Scienze per la cooperazione allo sviluppo, LM-88 – Sociologia e ricerca sociale; LM-90 – Studi europei o titoli equiparati secondo la normativa vigente; comprovata esperienza professionale di almeno sette anni nell’ambito della pianificazione e programmazione degli interventi, nella gestione e monitoraggio degli stessi, incluso il supporto ai processi di rendicontazione; ottime capacità di utilizzo del software di gestione;

Per il profilo di esperto nel settore “ambiente e paesaggio” sarà richiesta una laurea magistrale in LM-48 – Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; LM-75 – Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio; LM-74 Scienze e tecnologie geologiche; LM-79 – Scienze geofisiche o titoli equiparati secondo la normativa vigente; comprovata esperienza di almeno 7 anni nell’ambito della pianificazione del territorio e nella gestione dei procedimenti legati alla realizzazione degli strumenti urbanistici; ottime capacità nell’utilizzo di software CAD e GIS.

Per il profilo di esperto informatico sarà necessario il possesso di una laurea LM-18 – Informatica; LM-66 –Sicurezza informatica; LM-32 – Ingegneria informatica; LM-40 – Matematica; LM-91 – Tecniche e metodi per la società dell’informazione; LM-82 – Scienze statistiche; LM-83 – Scienze statistiche attuariali e finanziarie; LM-16 – Finanza; LM-29 – Ingegneria elettronica o titoli equiparati secondo la normativa vigente; comprovata esperienza professionale di almeno sette anni nell’ambito dell’analisi dei sistemi esistenti e nella definizione di elementi di progettazione di dati logici per i sistemi richiesti dai fabbisogni di digitalizzazione delle Pubbliche Amministrazioni.

Come presentare domanda

I professionisti interessati potranno candidarsi tramite il portale InPA entro le 23.59 del 24 dicembre 2022. Per partecipare alla selezione sarà necessario il possesso di un indirizzo PEC nominativo.

Per maggiori informazioni consulta il bando, disponibile sul sito del Comune di Catania.