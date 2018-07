Le nomine

Il sindaco di Catania Salvo Pogliese ha attribuito compiutamente le deleghe agli otto assessori comunali che compongono la Giunta Municipale. Il provvedimento è pubblicato sull’area dell’Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

Oltre a riconfermare quelle già annunciate, Pogliese ha specificato ulteriori aree di competenza per la particolare importanza socio-economica.

“Tra queste – ha spiegato Pogliese – quella alle periferie, le zone più disagiate della Città, un impegno che avevo assunto già nelle fase elettorale e che nei giorni scorsi mi è stato sollecitato anche dalla Cgil”. “Inoltre – ha aggiunto il primo cittadino – una delega specifica è prevista per la zona industriale per venire incontro alle esigenze quotidiane delle imprese che vi operano e un’altra per la trasparenza, per soddisfare la voglia di partecipazione dei cittadini e sviluppare un’azione di governo aperta al confronto e al dialogo nell’interesse di Catania”.

Queste nel dettaglio le deleghe attribuite agli assessori; quelle non citate rimangono in capo al sindaco. Roberto Bonaccorsi, vice sindaco: Bilancio, Patrimonio, Partecipate, Contenzioso, Legalità e Trasparenza; Giuseppe Arcidiacono: Lavori Pubblici, Infrastrutture, Mobilità, Zona Industriale e Sanità; Ludovico Balsamo: Attività Produttive, Centro Storico e Politiche Giovanili; Fabio Cantarella: Ambiente, Ecologia e Sicurezza; Giuseppe Lombardo: Servizi Sociali e Politiche per la Famiglia; Barbara Mirabella: Pubblica Istruzione, Attività e Beni Culturali, Pari Opportunità e Grandi Eventi; Sergio Parisi: Sport, Manutenzione Impianti Sportivi e Politiche Comunitarie; Alessandro Porto: Decentramento e Periferie, Anagrafe, Innovazione Tecnologica, Smart Cities e Protezione Civile.