Non si fermano i posti di blocco

Continuano a Catania i controlli delle forze dell’ordine sulle disposizioni previste dal Decreto Legge del Presidente del Consiglio dei Ministri sul contenimento e gestione dell’emergenza coronavirus.

Sono 26 sono le persone denunciate essersi spostati da casa senza giustificato motivo. In particolare, un uomo è stato sorpreso alla guida di un’auto senza patente e ha fornito ai poliziottii un nome falso. È adesso indagato per il reato di false attestazioni sulla propria identità ed è stato multato di oltre 5 mila euro. Nel corso dei controlli sono stati diffidati anche 13 titolari di attività commerciali.

Molte persone sottoposte all’obbligo di firma sono arrivati in Commissariato accompagnati da altri soggetti, ragione per la quale questi ultimi sono stati indagati per inottemperanza al provvedimento di non uscire da casa.