i controlli non si fermano

Continuano i controlli anti coronavirus in provincia di Catania. I Carabinieri di Acireale hanno denunciato in tutto 18 persone nel territorio compreso tra i comuni di Acireale e Viagrande per inosservanza alle disposizioni governative in materia di contenimento del virus.

In particolare i militari del Nucleo Radiomobile hanno sorpreso 5 persone di età compresa tra i 19 ed i 53 anni che, all’interno di un’area di rifornimento lungo la SS 114,consumavano alimenti non rispettando le misure per scongiurare il contagio, ma tentando invece la fortuna grattando i tagliandi della lotteria istantanea.

A Paternò i Carabinieri hanno controllato 11 persone in viale Europa. Tutti conversavano senza mantenere la distanza di sicurezza. Tutti sono stati tutti denunciati per l’inosservanza alle disposizioni del Decreto in materia di contrasto alla diffusione del coronavirus.

I Carabinieri di Belpasso hanno denunciato un minorenne di 17 anni di Ragalna per inosservanza alle disposizioni governative e per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari hanno notato il giovane che cercava di nascondersi dietro un’auto. Nel corso della perquisizioni sono state trovate 4 dosi di marijuana.