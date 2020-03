lo hanno dichiarato candidamente

I Carabinieri del Comando Provinciale di Catania hanno denunciato un catanese di 19 anni, due ragazzi di Belpasso di 25 e 28 anni, e un 26enne di Misterbianco per l’inosservanza del decreto del Governo che impone la limitazione degli spostamenti sul territorio al fine di contenere l’epidemia di coronavirus.

I quattro ragazzi sono stati fermati nel corso di un controllo dei militari nel quartiere Galermo, in via Capo Passero, strada nota per essere una delle piazze di spaccio più grosse di Catania. Nel corso del controllo, i quattro giovani hanno dichiarato senza candidamente di essere usciti dalle proprie abitazioni per acquistare l’erba da fumare.