della Finanza a Catania Azioni diurne e notturne delle Fiamme Gialle nel contrasto della pandemia

Sulle strade 81 uomini, distribuiti in 38 equipaggi

I militari del Comando Provinciale di Catania, perseguendo l’obiettivo di accelerare l’uscita dall’attuale stato di restrizione generale ed evitare che i tempi di emergenza si allunghino a causa dell’ulteriore diffusione dei contagi, continuano nella capillare attuazione del dispositivo di vigilanza finalizzato a garantire l’efficacia delle misure intraprese per fronteggiare l’emergenza Covid-19.

Controllati 221 cittadini e i 24 esercizi commerciali

Le Fiamme Gialle etnee hanno partecipato con 81 uomini, distribuiti in 38 equipaggi, ai servizi di controllo coordinati dalla locale Questura, verificando che i 221 cittadini e i 24 esercizi commerciali controllati operassero in aderenza alle disposizioni in vigore. In particolare, i controlli esperiti dai Finanzieri nelle ore comprese tra le 22 e le 5, per le vie di Caltagirone e il porticciolo di Acitrezza, hanno consentito d’identificare e sanzionare due soggetti che circolavano nelle ore di “coprifuoco”, a bordo delle rispettive autovetture, pur non avendo comprovati motivi di salute, lavoro o necessità.

Nell’ambito degli stessi controlli, al mercato ittico di Acitrezza, i militari della Sezione Operativa Navale di Catania hanno individuato un soggetto in possesso di circa 20 chili di neonato di sarda da destinare alla vendita o alla somministrazione di taglia inferiore alla minima di riferimento per la conservazione delle specie marine, nei cui confronti è stato redatto un verbale di contestazione e sequestro in violazione del D.Lgs. 04/2012 che prevede una sanzione di 1500 euro.